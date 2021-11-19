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Глава администрации Великих Лук рассказал об украшении города к Новому году

Так украшали Великие Луки в позапрошлом году. Фото vluki.ru

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев рассказал о подготовке города к новогодним праздникам. Об этом пишет сайт Luki-News.

По его словам, в этом году на центральной площади города будет установлена не искусственная, а живая ель. Дерево уже выбрано, его возраст — более 70 лет, а высота — свыше 25 метров. В начале декабря дерево доставят в город.

«Центральный мост через реку Ловать будет украшать новая современная гирлянда
с тёплым белым светом (бахрома). Она уже приобретена. На сегодняшний день решается вопрос о её размещении», — сказал Андрей Беляев.

Великие Луки украсят новые стационарные светящиеся фигуры: «Олени с санями», «Северный олень», «Мишка с красной лентой», «Медвежонок в красном колпаке», «Пятнистый олень». Часть из них уже закуплена. Их планируется установить в местах массовых гуляний великолучан — в центре города, на площади и набережной.
Точное место размещения будет определено после выбора точки подключения. Петровский парк в этом году украшать не планируется, а вопрос проведения салюта будет решён по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области, исходя из складывающейся на тот момент эпидемиологической ситуации.

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