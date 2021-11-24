В Псковской области налоговую базу планируют расширить за счёт торговых центров

11:25, 24 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области налоговую базу планируют расширить за счёт торговых центров. Соответствующие поправки в региональные законы «О налоге на имущество организаций» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проектом закона области предлагается внести изменения в подпункт 1 пункта 1 статьи 1.1 закона области от 25 ноября 2003 года № 316-ОЗ с целью расширения с 1 января 2022 года налоговой базы по налогу на имущество организаций, определяемой как кадастровая стоимость, за счёт торговых центров (комплексов) и административно-деловых центров площадью свыше 1000 квадратных метров и помещений в них.

В настоящее время налоговая база в отношении данных объектов недвижимого имущества определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что данные изменения подготовлены в связи с исполнением обязательств региона перед Минфином в целях ежегодного планового повышения доходной части областного бюджета.

«Предполагается, что перечень таких объектов увеличится на 79. Ожидаемые налоговые поступления – не менее 24 млн рублей», – отметил Андрей Михеев.

Если в таких объектах находятся производства, то они будут платить налог исходя из ставки 0,5 %, уточнил Андрей Михеев.

В случае принятия законопроекта эти положения вступят в силу с 1 января 2023 года, добавил он.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв поинтересовался, есть ли примеры по объектам, которые попадут под действие данного законопроекта.

По словам Андрея Михеева, торговые объекты, магазины, отдельно стоящие «Магниты», «Пятёрочки», которые не включены в этот список, будут попадать в этот перечень.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поинтересовался, какие объёмы доходов планируется получить.

Андрей Михеев, отвечая на вопрос, сообщил, что в перечне будет 79 объектов, оценочные поступления – 24,6 млн рублей, по налогу на имущественные организации – 16 млн рублей, по физлицам, которые имеют на праве собственности помещения, – 8,6 млн рублей.

В свою очередь Юрий Сорокин отметил, что предприниматели ожидают от государства, что оно будет их защищать, а не ухудшать положение бизнеса.

«Мы уже два года в условиях эпидемии: все знают, какое было давление на бизнес, который шёл навстречу, выживал как мог. Если Минфин требует выполнения показателей, он не говорит, чтобы делали то, что хотели. Ваш вариант – самый легкий. Несвоевременно это. Я бы перенес сроки к уверенному окончанию пандемии. Те деньги, которые соберете, это деньги исключительно для показателей», – отметил он.

В свою очередь депутат Пётр Алексеенко заметил, что 24 млн рублей, которые поступят от этой инициативы, региональный бюджет не спасут, и напротив, такие изменения ударят по карману псковских предпринимателей.

«Понимаю, что закон достаточно тяжелый, – отметил председатель бюджетного комитета Александр Братчиков. – Но мы должны понимать, что есть несколько задач, которые решаем. Первая – выполнение поручений Минфина, чтобы увеличить субсидии, которые поступают в регион».

По его словам, закон не сильно отразится на малом бизнесе. «Те, кто занимаются малым бизнесом, в основном арендуют помещения», – уточнил он.

В итоге комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания большинством голосов принял решение рекомендовать рассмотреть данный законопроект на сессии регионального парламента.