Базовое вознаграждение председателям ТИКов планируют увеличить в Псковской области

11:46, 24 ноября 2021, ПАИ

Вопрос повышения процента базового денежного вознаграждения председателям территориальных избирательных комиссий Псковской области, замещающим государственные должности, рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 24 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления государственной службы и кадров администрации Псковской области Александр Кабанов отметил, что изменение предлагается внести по ходатайству председателя Избирательной комиссии региона Игоря Сопова в связи с увеличением объёма возложенных на председателей ТИКов обязанностей и поставленных государственных задач в части организации избирательного процесса на территории области с учётом сложившейся эпидемиологической обстановки (работа с молодыми и будущими избирателями области, ведение финансово-хозяйственной деятельности территориальных избирательных комиссий, организация архивной работы).

Проект закона Псковской области не содержит положений, требующих проведения оценки регулирующего воздействия, уточнил он.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко поинтересовался, учтены ли предлагаемые изменения в бюджете.

Александр Кабанов заметил, что была проведена работа с региональным комитетом по финансам, и ко второму чтению законопроекта о региональном бюджете на 2022 год средства будут учтены.

В итоге комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рекомендовал региональному парламенту принять законопроект завтра на сессии. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2022 года.