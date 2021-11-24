Лауреатами премии «Юные дарования Псковщины» стали 24 учащихся музыкальных школ и школ искусств региона

12:49, 24 ноября 2021, ПАИ

Победителями конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» в 2021 году признаны 24 ребёнка из числа лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам прошлого учебного года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Лучшие определены в двух номинациях – «Музыкальное искусство» и «Театральное искусство».

Большинство победителей в первой номинации обучаются в Псковских детских музыкальных школах № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова и № 2 имени М. П. Мусоргского. За работу в области театрального искусства отмечена только учащаяся Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Анастасия Макарова.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, все участники и победители конкурса вели интересную и наполненную творческую жизнь, принимали активное участие в фестивалях», — отметили организаторы мероприятия.

Планируется, что церемония награждения и концерт «Юные дарования Псковщины» пройдут в большом концертном зале Псковской областной филармонии в начале декабря.

Напомним, ежегодный конкурс на присуждение премии «Юные дарования Псковщины» проводится в целях реализации регионального проекта «Творческие люди» подпрограммы «Культура» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».