Михаил Ведерников проконтролировал выполнение ранее данных поручений по ликвидации АЧС

16:56, 24 ноября 2021, ПАИ

24 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание для контроля за реализацией мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории региона. В нем приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева и руководство профильных комитетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона оценил меры, принятые для регулирования популяции дикого кабана. В настоящее время на территории области численность диких животных приведена к необходимым показателям (0,11 особей на 1 тысячу га при нормативе 0,25). Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Красногородском районе, где численность кабанов в одном из охотхозяйств серьезно превышает допустимые значения. Михаил Ведерников поручил из-за неудовлетворительной работы по регулированию популяции проработать вопрос по расторжению охотхозяйственного соглашения. Кроме того, по замечанию главы региона, должна быть продолжена работа по сокращению популяции дикого кабана и в тех муниципалитетах, где его численность превышает общерегиональный показатель.

Еще один вопрос, который губернатор обсудил со специалистами, касался создания 10-километровых буферных зон, свободных от дикого кабана и домашних свиней, вокруг свиноводческих комплексов Псковской области. Председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов сообщил, что в настоящее время соответствующие соглашения подписаны с представителями всех свиноводческих комплексов. «Каждый пункт отработан. Все разъяснено. Вопросов нет. Со своей стороны регион полностью все выполнил», — заверил Николай Романов, но добавил, что пакет документов по-прежнему на рассмотрении Россельхознадзора. Глава региона подчеркнул, что проведет переговоры с руководством федерального ведомства, чтобы ускорить согласование документов.

Участники совещания рассмотрели и сформированный при поддержке федеральных экспертов комплексный план реализации первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Псковской области на период 2021–2022 годов. «Все, что касается наших мероприятий, мы их все проработали, в том числе и со специалистами регионального Центра ветеринарии. Они найдут отражение в бюджете на следующий год», — отметила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. Глава региона поинтересовался тем, как расходуются средства, выделенные по его распоряжению из областного резервного фонда на модернизацию ветслужбы. Вера Баданина проинформировала, что ведутся закупки большей части оборудования. Это позволит, например, открыть отдел иммунодиагностики на базе ветеринарной лаборатории в Великих Луках. Благодаря этому сократятся сроки проведения лабораторных исследований, особенно для южных районов области.

Один из важных пунктов комплексного плана — внедрение автоматизированной системы учета и регистрации сельскохозяйственных животных. В настоящее время готовится соглашение по организации в регионе работы по идентификации домашних животных. Планируется, что Псковская область может стать пилотным регионом в одном из модулей программы. Михаил Ведерников подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо провести в максимально сжатые сроки.