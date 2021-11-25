Михаил Мишустин: Здравоохранение должно полностью соответствовать потребностям граждан

18:16, 25 ноября 2021, ПАИ

Здравоохранение должно стать современным и эффективным, чтобы полностью соответствовать потребностям граждан. Такую задачу поставил председатель правительства Михаил Мишустин в рамках совещания, посвящённого развитию системы здравоохранения, сообщает сайт Правительства РФ.

Ситуация с коронавирусом продемонстрировала достоинства и недостатки, которые есть в нашем здравоохранении, отметил глава правительства.

«С одной стороны, она ускорила реализацию многих решений, включая разработку вакцин и систем диагностики новой инфекции, производство медицинского оборудования. Активнее стали использоваться современные технологии, внедряться новые методы лечения. С другой стороны, отчётливо проявились те направления, которым нужно уделить особое внимание. Прежде всего речь идёт о том, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно. Требуются новые подходы к организации её работы», — сказал Михаил Мишустин.

По словам Михаила Мишустина, это касается первичного звена здравоохранения, медицинской помощи, которая оказывается в стационарных условиях, работы скорой помощи.

«Нужно определить меры, которые повысят доступность и качество услуг здравоохранения для граждан. Это наш ключевой приоритет», — отметил председатель правительства.

Президент поручил к 2030 году обеспечить устойчивый рост численности населения. Условия для выполнения этой задачи сложились крайне непростые. Распространение коронавируса существенно влияет на достижение этих показателей и темпы реализуемых мероприятий, признают в правительстве.

«Нам уже сейчас надо иметь чёткий план действий, которые позволят не только вернуть демографические показатели к допандемийным значениям, но и обеспечить дальнейший рост численности граждан нашей страны и ожидаемой продолжительности жизни», — подчеркнул Михаил Мишустин.