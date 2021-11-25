В Псковской области поддерживают продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года

19:58, 25 ноября 2021, ПАИ

Предложение продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до одного года основано на мнении экспертного медицинского сообщества, отметила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в комментарии корреспонденту Псковского агентства информации.

«Есть целый ряд научных исследований, как российских, так и зарубежных, в которых обсуждается вопрос о том, когда же оптимально провести вакцинацию от ковида после того, как человек его перенёс. Был сделан вывод, что сертификат, который сейчас выдаётся на полгода, может действовать год», — сказала Анастасия Повторейко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой о продлении срока действия сертификата для переболевших коронавирусной инфекцией до одного года. Заместитель председателя правительства отметила, что это связано с низкими показателями повторной заболеваемости.