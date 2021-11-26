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Политика

40-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет сегодня вечером

40-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» выйдет в эфир в пятницу, 26 ноября.

Прошедшая неделя оказалось богатой на события. Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность с депутата-коммуниста Валерия Рашкина, в регионах активно обсуждают федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом в очередном выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» поговорят его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в программе речь пойдёт о странной позиции отдельных региональных депутатов в отношении QR-кодов, о том, как некоторые оппозиционные партии продолжают уверенно рубить сук, на котором сидят, а также о спрутах, рихтмачах, немаловых и новых сказках со старым сюжетом.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самых интересных и обсуждаемых событиях в Telergam-пространстве. Видеопроект выходит в эфир по пятницам, начиная с февраля 2022 года, на портале Псковского агентства информации, Youtube-канале ПАИ, а также в Telegram-канале «Псковские новости».

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