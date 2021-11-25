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Общество

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Госдума России проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности представителя партии КПРФ Валерия Рашкина. Это решение поддержали 345 членов нижней палаты парламента, против высказались 54, ещё один воздержался, пишет газета «Известия».

Теперь против депутата могут возбудить уголовное дело о незаконной охоте, а также избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, что в конце октября депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Позже парламентарий признался в убийстве лося.

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