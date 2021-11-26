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Политика

Мэр Прокопьевска праздновал назначение на пост, пока Кемеровская область находилась в трауре

Мэр кузбасского города Прокопьевска Вячеслав Старченко устроил банкет в честь своего назначения на пост, пока весь регион скорбел по погибшим при аварии в шахте «Листвяжная». Корпоратив планировали заранее, но на предложение о его переносе в связи с трагедией чиновники ответили отказом. Об этом сообщают «Известия».

Узнав об этом, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил Старченко в отставку.

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — написал Цивилев.

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