Мэр Прокопьевска праздновал назначение на пост, пока Кемеровская область находилась в трауре

22:03, 26 ноября 2021, ПАИ

Мэр кузбасского города Прокопьевска Вячеслав Старченко устроил банкет в честь своего назначения на пост, пока весь регион скорбел по погибшим при аварии в шахте «Листвяжная». Корпоратив планировали заранее, но на предложение о его переносе в связи с трагедией чиновники ответили отказом. Об этом сообщают «Известия».

Узнав об этом, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил Старченко в отставку.

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — написал Цивилев.