На лекцию театроведа ГИТИСа о якутском театре приглашают псковичей

13:52, 27 ноября 2021, ПАИ

28 ноября, в день 70-летнего юбилея выдающегося якутского режиссёра и педагога, реформатора национального театра Андрея Борисова, театровед, профессор РУТИ (ГИТИС) Анна Степанова расскажет о колоссальном вкладе Борисова в формирование нынешнего облика якутской театральной сцены, о создании и принципах работы театра «Олонхо», о том, какое влияние оказал Борисов на последующие поколения якутских режиссёров, в том числе на творчество Сергея Потапова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Онлайн-лекция, которая будет транслироваться в Новом зале Псковского театра драмы, состоится в рамках «Потапов-феста» — фестиваля, посвящённого творчеству режиссёра Сергея Потапова и объединившего в своей программе спектакли и концерты Театра коренных малочисленных народов Севера «Гулун», якутской этнопевицы Валентины Романовой-Чыскыырай, Альметьевского и Псковского драматических театров, а также кинопоказы якутского режиссёра.

Вот что Анна Степанова пишет о генезисе якутского театра: «Якутский театр берёт своё начало в шаманских ритуалах, в сказаниях олонхосутов, исполнявших сюжеты героического эпоса Олонхо, мгновенно переходя от речитатива к горловому пению. Великие шаманы и олонхосуты прошлого поныне живы в памяти народа саха — а это и есть самоназвание якутов. Все духи, богатыри и богатырши, герои и злодеи, обитатели трёхслойной картины мира Олонхо замечательно вписаны в современное народное сознание, причём сотворил это чудо именно якутский театр за последние четыре десятилетия».

Анна Степанова, кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории театра России ГИТИС, преподаёт в ГИТИСе более 40 лет. В разные годы была проректором Независимой школы кино и ТВ, заведующей кафедрой творчества факультета истории искусств (РГГУ), ректором школы кино и ТВ АНО «Интерньюс», преподавала в Театрально-культурном центре им. Вс. Мейерхольда. Является членом жюри и состоит в коллегии критиков на российских и международных театральных фестивалях.

Лекция «Андрей Борисов и становление современного якутского театра» состоится в Новом зале (Пушкина, 13а, 3-й этаж) Псковского театра драмы в воскресенье, 28 ноября, в 11:00. Вход свободный.

Организаторы мини-фестиваля «Потапов-фест» — региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Напомним, фестиваль «Потапов-фест», посвящённый творчеству культового якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова, пройдёт в Псковском театре драмы с 26 ноября по 1 декабря.

О новом спектакле режиссёра Сергея Потапова в Псковском драмтеатре читайте здесь, а об особенностях культуры и кинопроизводства Севера смотрите в специальном видео ПАИ.