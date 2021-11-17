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Видео: Якутский Тарантино рассказал о кино на псковском «Потапов-фесте»

С 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы пройдет «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. Его называют «якутским Тарантино», спектакль Сергея Потапова «Макбет» получил специальный приз жюри национальной театральной премии «Золотая маска», на «Потапов-фесте» состоится премьера его постановки «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова, которую режиссер в эти дни репетирует на псковской сцене.

Сергей Потапов – коренной саха (самоназвание самой крупной народности Якутии), в своем творчестве он часто обращается к народной культуре. Вместе с корреспондентом ПАИ режиссер побывал в усадьбе малого народа сето в Печорском районе, где подыграл исполнительнице сетоских песен на якутском инструменте и рассказал об особенностях культуры и кинопроизводства Севера.

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