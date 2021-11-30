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Политика

Экономический комитет рекомендовал принять бюджет Псковской области в первом чтении

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания принял решения по профильным вопросам 4-й внеочередной сессии регионального парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Члены комитета рассмотрели федеральную инициативу о закреплении требования к получающим охотничий билет гражданам проходить обучение и проверку знаний на правила охоты и технику безопасности. «Сейчас, чтобы получить охотничий билет, не требуется сдавать экзамен на знание охотминимума – достаточно просто расписаться об ознакомлении, фактически не читая. Если провести аналогию с получением водительских прав, то сложно представить, что человеку разрешили бы выехать на дорогу без проверки навыков вождения и ПДД», – дал пояснения председатель комитета Андрей Козлов. Депутат поделился и личным опытом: «Я сам охотник с 20-летним стажем, и когда я получал охотбилет, то требования были гораздо строже – я не только сдавал экзамена на знание охотминимума, но обязательно нужна была ещё и рекомендация от опытного охотника».

Члены комитета согласились с целесообразностью внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Кроме того, депутаты рассмотрели инициативу спикера регионального парламента Александра Котова. Накануне конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая пройдёт 2 декабря в Санкт-Петербурге, председатель Собрания предложил обратиться в ПАСЗР и совместно направить обращение премьер-министру по вопросу включения региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в качестве подпрограммы в федеральный проект «Жильё» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

«На прошлой сессии мы утверждали размер взноса на капремонт на следующий год. Максимальный платёж граждан равен 9,78 рубля с квадратного метра, а экономически обоснованный размер взноса превышает 60 рублей. Очевидно, что при таком раскладе выполнить весь объём капитального ремонта только за счёт средств собственников невозможно. В связи с этим и предлагается включить региональные программы капремонта в федеральный проект», - прокомментировал инициативу Андрей Козлов. Члены комитета поддержали инициативу.

Завершающим вопросом депутаты рассмотрели проект областного бюджета на предстоящие три года в первом чтении. С докладами об основных параметрах финансового документа и направлениях бюджетной политики на заседании комитета выступили вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова и её заместитель Людмила Павлова. По просьбе депутатов акцент был сделан на финансировании профильных отраслей.

«К уровню 21-го года мы не ожидаем проседания ни по одному направлению, - констатировала Людмила Павлова. – По сельскому хозяйству мы приближаемся к миллиарду, по лесному хозяйству предусмотрено почти 285 млн рублей». Финансист отметила, что по аграрной отрасли традиционно ожидается дополнительное субсидирование в течение года.

Председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов подтвердил слова коллеги на примере бюджета текущего года: «Буквально на днях было заседание правительства, по этому году мы получим еще 200 млн рублей».

Андрей Козлов задал вопрос об увеличении норматива на содержание муниципальных дорог и вопросов водоснабжения. В ответ Татьяна Баринова сообщила, что этот вопрос обсуждается на уровне губернатора и ко второму чтению будут озвучены новые механизмы по расчёту межбюджетных отношений. Кроме того, депутаты обсудили с финансистами вопросы исполнения кредитных обязательств региона и исполнение индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.

По итогам голосования комитет принял решение о поддержке проекта закона об областном бюджете в первом чтении.

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