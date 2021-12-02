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Страна и мир

Белорусские члены Торгово-промышленной палаты получили приглашение Елены Полонской посетить Псков

Елена Полонская пригласила белорусов в Псков. Фото пресс-службы городской администрации

В рамках программы IX Международного экономического форума глава города Пскова Елена Полонская приняла участие в рабочей встрече в Витебском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Генеральным директором Белорусской ТПП является Наталья Воробьёва. О этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Сегодня в рамках 9-го Международного экономического форума в Витебске мы хотели бы обсудить новые форматы и подходы к муниципальному экономическому сотрудничеству. Наша цель – конкретные примеры партнерства, которые можно будет обсудить на планируемых в Пскове мероприятиях. Сейчас ведутся переговоры с одним из крупнейших предприятий Белоруссии «Белаз» о взаимодействии с двумя предприятиями из города Пскова.  Буду очень рада если, получится достигнуть соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве», - отметила Елена Полонская.

В ходе встречи глава города Пскова пригласила представителей БелТПП на Муниципальный форум приграничных регионов в следующем году и на 11-ю встречу городов-побратимов двух государств, которая пройдет в Пскове в 2023-м.

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