Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с российских спортсменов и команд

12:00, 18 сентября 2026, ПАИ

Международная федерация хоккея на траве (FIH) приняла решение допустить российских спортсменов и команды к своим соревнованиям без ограничений. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

По его словам, сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований FIH в России.

Ранее российские спортсмены и команды были отстранены от соревнований под эгидой FIH. В июле 2026 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских атлетов.