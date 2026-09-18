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Спорт

Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения с российских спортсменов и команд

Международная федерация хоккея на траве (FIH) приняла решение допустить российских спортсменов и команды к своим соревнованиям без ограничений. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

Фото: ПАИ

По его словам, сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований FIH в России.

Ранее российские спортсмены и команды были отстранены от соревнований под эгидой FIH. В июле 2026 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских атлетов.

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