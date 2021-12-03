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Экономика

Живое общение с клиентом нельзя заменить цифровизацией – топ-менеджер РСХБ на People Investor 2021

Заместитель председателя правления Россельхозбанка Арташес Сивков принял участие в дискуссии в рамках XIV Форума People Investor 2021, на которой участники обсудили стратегии устойчивого развития компаний в условиях возникновения событий с низкой вероятностью, но масштабным эффектами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка. 

Он отметил, что несмотря на отчетливый тренд цифровизации, необходимость личного общения с потребителем для банков остается актуальной и определяет эффективность организации в такой же мере, как и разрабатываемые им продукты. «Почему мы постоянно должны куда-то бежать? Да, все ускоряется, но почему это правильно? Нужно уметь остановиться и осмотреться вокруг. Для клиента важно человеческое лицо компании, а повсеместная цифровизация лишает потребителя удовлетворения его базовых социальных потребностей. Доброта и вежливость в долгосрочной перспективе эффективнее для сохранения клиентов, чем продукты, условия которых постоянно меняются», – сказал Арташес Сивков.

В отношении выстраивания стратегии в непредсказуемой ситуации он отметил, что следует развить навык отстраненности от текущей повестки. «В любой непонятной ситуации необходимо следовать принципам рациональности и органичности. Жизнь состоит не только из постоянной гонки и конкуренции. Хорошие проекты появляются не благодаря точной стратегии, а благодаря вере в своё дело и упорной работе. Важно не копировать, а идти своим путём. Тренды, безусловно, имеют значение, реакция на них тоже, но должна быть своя повестка не только у каждой организации, но и у каждого человека», – подчеркнул Арташес Сивков.

Дискуссия «Устойчивое развитие в эпоху джокеров» в рамках XIV Форума People Investor 2021 прошла 2 декабря на площадке ММПЦ «Россия сегодня». Генеральный партнер форума – Россельхозбанк.

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