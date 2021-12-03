Псковская область заочно принимает участие в IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

18:42, 03 декабря 2021, ПАИ

Представители Псковской области заочно принимают участие в IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Мероприятие проходит в Витебске (Республика Беларусь). Главная тема — внедрение новых цифровых технологий в сферу бизнеса, формирование инфраструктуры и правовой среды для цифровой экономики.

Программа двухдневного бизнес-марафона предусматривает онлайн-выставки и реальные экспозиции научно-технических достижений, инвестиционных предложений регионов, а так же выставочную экспозицию гостей из Индии, Латвии, Сербии, Грузии и Таджикистана.

Одним из ключевых мероприятий форума для Псковской области стала работа секции белорусско-российского межрегионального сотрудничества: Псковской и Витебской областей. В её рамках председатель регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев вместе с представителями Витебского областного исполнительного комитета и Постоянного комитета Союзного государства обсудил возможности реализации программ Союзного государства на территории двух регионов.

Между Администрацией Псковской области и Правительством Республики Беларусь действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. План мероприятий на 2021–2023 годы включает в себя 14 направлений взаимодействия в сферах строительства и ЖКХ, здравоохранения, туризма, труда и социальной защиты, культуры, образования и науки, молодежной политики.