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Экономика

Псковская область заочно принимает участие в IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы»

Мероприятие проходит в белорусском Витебске. Фото администрации Псковской области.

Представители Псковской области заочно принимают участие в IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы», сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Мероприятие проходит в Витебске (Республика Беларусь). Главная тема — внедрение новых цифровых технологий в сферу бизнеса, формирование инфраструктуры и правовой среды для цифровой экономики.

Программа двухдневного бизнес-марафона предусматривает онлайн-выставки и реальные экспозиции научно-технических достижений, инвестиционных предложений регионов, а так же выставочную экспозицию гостей из Индии, Латвии, Сербии, Грузии и Таджикистана.

Одним из ключевых мероприятий форума для Псковской области стала работа секции белорусско-российского межрегионального сотрудничества: Псковской и Витебской областей. В её рамках председатель регионального Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев вместе с представителями Витебского областного исполнительного комитета и Постоянного комитета Союзного государства обсудил возможности реализации программ Союзного государства на территории двух регионов.

Между Администрацией Псковской области и Правительством Республики Беларусь действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. План мероприятий на 2021–2023 годы включает в себя 14 направлений взаимодействия в сферах строительства и ЖКХ, здравоохранения, туризма, труда и социальной защиты, культуры, образования и науки, молодежной политики.

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