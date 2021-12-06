Группа британских сапёров прибыла в операционную, чтобы вытащить снаряд из прямой кишки пациента

18:33, 06 декабря 2021, ПАИ

Армейская группа по обезвреживанию боеприпасов выехала на вызов в Королевский госпиталь Глостершира . Медики сообщили сапёрам, что «у пациента был обнаружен боеприпас в прямой кишке». Об этом пишет британская газета The Sun.

Пациент сказал, что он «поскользнулся и упал» на 2,2-дюймовый снаряд, которым обычно стреляли из противотанковых артиллерийских орудий времен Второй мировой войны. Сообщается, что боеприпас был из его личной коллекции артефактов Второй мировой войны.

Об инциденте было доложено в Минобороны Великобритании.

Сейчас медики не опасаются за жизнь мужчины.