Группа британских сапёров прибыла в операционную, чтобы вытащить снаряд из прямой кишки пациента
Армейская группа по обезвреживанию боеприпасов выехала на вызов в Королевский госпиталь Глостершира . Медики сообщили сапёрам, что «у пациента был обнаружен боеприпас в прямой кишке». Об этом пишет британская газета The Sun.
Пациент сказал, что он «поскользнулся и упал» на 2,2-дюймовый снаряд, которым обычно стреляли из противотанковых артиллерийских орудий времен Второй мировой войны. Сообщается, что боеприпас был из его личной коллекции артефактов Второй мировой войны.
Об инциденте было доложено в Минобороны Великобритании.
Сейчас медики не опасаются за жизнь мужчины.
Как часто вы сталкивались с хамством?
Группа британских сапёров прибыла в операционную, чтобы вытащить снаряд из прямой кишки пациента
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