Пара пенсионеров из Калифорнии сделала 1400 деревянных игрушек, чтобы бесплатно раздать их на Рождество детям

18:21, 07 декабря 2021, ПАИ

72-летний Майк Салливан и его жена Джуди в мастерской за своим домом изготовили 1400 деревянных игрушек, чтобы раздать их американским детишкам на Рождество, сообщает новостная служба CNN.

На Майке лежит основная часть работы: придумывать, выпиливать, строгать, шлифовать. Джуди стала контролёром его игрушек. «Я провожу руками по всем игрушкам и нащупываю то, чего там не должно быть - болтающееся колесо или занозу», - сказала Джуди. Еще она раскрашивает игрушки вручную.

Пара делает поезда, автомобили, грузовики, животных, уток, к которым можно привязать верёвку и тащить за собой. Хотя дерево может показаться старомодным, дочь Салливана, Сьерра, говорит, что ее двухлетний сын так не считает.

У Майка есть мечта. Он хочет купить лазерный принтер, чтобы делать вдвое больше игрушек, чем они сделали в этом году.