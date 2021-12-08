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Страна и мир

Россияне стали вдвое больше есть сладкого

Фото: pixabay.com

В России жители стали больше есть сладкого — рост спроса на кондитерскую продукцию зафиксировали сервисы по доставке продуктов «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Самокат», сообщает газета «Известия».

За январь – сентябрь 2021 года объем продаж кондитерских изделий в «Самокате» вырос в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В октябре 2021-го доля продаж сладостей увеличилась на 1 п. п. — до 6% от всех продаж сервиса. В ноябре этот уровень спроса на кондитерку сохранился, уточнил представитель сервиса.

В «Яндекс.Еде» рассказали, что при заказе продуктов из магазинов россияне стали вдвое чаще покупать сладости, о чем свидетельствует статистика сервиса за первые девять месяцев 2021 года в сравнении с тем же временем 2020-го.

В «Яндекс.Лавке» за этот же период зафиксировали увеличение продаж в сегменте в 1,5 раза.

По словам представителя «Яндекса», осенью кондитерские изделия показали самый заметный рост по объему продаж среди продуктовых категорий и обогнали кулинарию, которая долго лидировала по темпам роста.

Из сладостей покупатели чаще всего заказывают выпечку и готовые десерты. В «Самокате» же самые востребованные кондитерские изделия — шоколадные батончики и мармелад, плиточный шоколад, конфеты, плодово-ягодные изделия (зефир, пастила) и восточные сладости (халва, чурчхела), уточнил эксперт.

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