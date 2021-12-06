Вопросы социализации инвалидов обсудили в администрации Псковской области

19:06, 08 декабря 2021, ПАИ

В администрации Псковской области в среду, 8 декабря, состоялось заседание регионального совета по делам инвалидов под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Участие в нём приняли сенатор от Псковской области Елена Бибикова, представители ряда органов исполнительной власти региона, общественных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вера Емельянова, открывая совещание, передала поздравительный адрес губернатора Михаила Ведерникова представителям регионального отделения Всероссийского общества глухих в честь 95-летия организации. Ранее от имени главы региона представителям общественной организации были вручены благодарственные письма администрации Псковской области.

На мероприятии выступила Елена Бибикова и озвучила информацию о нововведениях в федеральном законодательстве, касающихся людей с особыми возможностями. В их числе ряд мер, направленных на обеспечение трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В целом сенатор от Псковской области обозначила задачу социализации граждан с особенностями здоровья как серьёзную и требующую самого пристального внимания.

В рамках мероприятия прозвучали доклады на разные темы. Так, заместитель председателя комитета по образованию области Сергей Николаев рассказал об организации оздоровительного отдыха детей с ОВЗ. В этом году путёвками обеспечено 100% общего количества заявок от родителей, отдыхом в лагерях разной организационной формы охвачено порядка 800 детей. Путёвки были оплачены за счёт областного бюджета.

По итогам обсуждения принято решение не снижать уровень охвата детей в 2022 году, проанализировать инфраструктуру и кадровый состав загородных детских оздоровительных лагерей для размещения детей с различными ограничениями здоровья, в том числе по зрению и слуху. Также поручено проработать вопрос с комитетом по здравоохранению Псковской области об организации профильной смены на базе санатория «Гороховое озеро».

Председатель регионального комитета по спорту Елена Чернышова обозначила проблематику привлечения людей с ОВЗ к занятиям спортом. При этом, по её словам, в данном вопросе наметилась положительная динамика. Современные спортивные объекты возводятся с обеспечением доступа маломобильных групп граждан. На территории региона действуют две профильные спортивные федерации, ещё одна проходит аккредитацию. Особый акцент был сделан на развитии детского спорта, а также на проработке дополнительных мер поддержки данного направления.

Также участники совета обсудили актуальные вопросы доступности для людей с ОВЗ телевизионных передач региональной сети вещания, оснащённости кинотеатров и театров специализированным оборудованием. Поручения в плане организации работы в указанных направлениях были даны профильным региональным управлениям и комитетам.