Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Вопросы социализации инвалидов обсудили в администрации Псковской области

В администрации Псковской области в среду, 8 декабря, состоялось заседание регионального совета по делам инвалидов под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Участие в нём приняли сенатор от Псковской области Елена Бибикова, представители ряда органов исполнительной власти региона, общественных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вера Емельянова, открывая совещание, передала поздравительный адрес губернатора Михаила Ведерникова представителям регионального отделения Всероссийского общества глухих в честь 95-летия организации. Ранее от имени главы региона представителям общественной организации были вручены благодарственные письма администрации Псковской области.

На мероприятии выступила Елена Бибикова и озвучила информацию о нововведениях в федеральном законодательстве, касающихся людей с особыми возможностями. В их числе ряд мер, направленных на обеспечение трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В целом сенатор от Псковской области обозначила задачу социализации граждан с особенностями здоровья как серьёзную и требующую самого пристального внимания.

В рамках мероприятия прозвучали доклады на разные темы. Так, заместитель председателя комитета по образованию области Сергей Николаев рассказал об организации оздоровительного отдыха детей с ОВЗ. В этом году путёвками обеспечено 100% общего количества заявок от родителей, отдыхом в лагерях разной организационной формы охвачено порядка 800 детей. Путёвки были оплачены за счёт областного бюджета.

По итогам обсуждения принято решение не снижать уровень охвата детей в 2022 году, проанализировать инфраструктуру и кадровый состав загородных детских оздоровительных лагерей для размещения детей с различными ограничениями здоровья, в том числе по зрению и слуху. Также поручено проработать вопрос с комитетом по здравоохранению Псковской области об организации профильной смены на базе санатория «Гороховое озеро».

Председатель регионального комитета по спорту Елена Чернышова обозначила проблематику привлечения людей с ОВЗ к занятиям спортом. При этом, по её словам, в данном вопросе наметилась положительная динамика. Современные спортивные объекты возводятся с обеспечением доступа маломобильных групп граждан. На территории региона действуют две профильные спортивные федерации, ещё одна проходит аккредитацию. Особый акцент был сделан на развитии детского спорта, а также на проработке дополнительных мер поддержки данного направления.

Также участники совета обсудили актуальные вопросы доступности для людей с ОВЗ телевизионных передач региональной сети вещания, оснащённости кинотеатров и театров специализированным оборудованием. Поручения в плане организации работы в указанных направлениях были даны профильным региональным управлениям и комитетам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

06 декабря 2021

Со следующего года продление пенсий для псковских инвалидов станет автоматическим
01 декабря 2021

В Думе обсуждают права на маткапитал для отцов с детьми от суррогатных матерей
17 ноября 2021

Псковский детский фонд объявил сбор новых игрушек для Бобровского детского дома-интерната
16 ноября 2021

Работники Псковской прокуратуры встретятся с инвалидами для решения их проблем
28 октября 2021

Детский фонд ищет партнёров для реализации футбольных проектов
28 октября 2021

В Думе предложили выравнивать социальную сферу по всей стране
27 октября 2021

Псковское отделение Красного Креста формирует продуктовые наборы для пожилых граждан на изоляции
25 октября 2021

В Пскове ищут волонтёров для сопровождения по городу слепоглухой женщины

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...