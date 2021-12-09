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Общество

Более 1,6 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

1 659 852 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 229,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 570 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 925 806 случаев заболевания коронавирусом, 8 637 861 человек выздоровел, 286 004 – умерли.

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