7 лет тюрьмы грозит 25-летней псковичке за пьяное ДТП
За пьяное ДТП 25-летней псковичке грозит 7 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Псковского района.
15 августа около часа ночи женщина села за руль автомобиля «Тайота Камри» без прав в состоянии опьянения. На автодороге Логозовичи - Тупы - Корлы псковичка не справилась с управлением и врезалась в припаркованные у остановки «Дуброво» два автомобиля. Один из автомобилей по инерции сбил пешехода. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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