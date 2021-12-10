7 лет тюрьмы грозит 25-летней псковичке за пьяное ДТП

15:34, 10 декабря 2021, ПАИ

За пьяное ДТП 25-летней псковичке грозит 7 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре Псковского района.

15 августа около часа ночи женщина села за руль автомобиля «Тайота Камри» без прав в состоянии опьянения. На автодороге Логозовичи - Тупы - Корлы псковичка не справилась с управлением и врезалась в припаркованные у остановки «Дуброво» два автомобиля. Один из автомобилей по инерции сбил пешехода. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.