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Происшествия

Избивший жену житель Палкинского района получил условный срок

Условный срок получил житель Палкинского района за избиение жены, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

18 апреля 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой дома. В присутствии её дочери обвиняемый избил женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года с испытательным сроком 1,5 года.

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