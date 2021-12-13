Избивший жену житель Палкинского района получил условный срок

11:49, 13 декабря 2021, ПАИ

Условный срок получил житель Палкинского района за избиение жены, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

18 апреля 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой дома. В присутствии её дочери обвиняемый избил женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года с испытательным сроком 1,5 года.