Участников конкурса на лучшую рукодельную книгу для малышей наградят в Пскове

17:23, 14 декабря 2021, ПАИ

16 декабря в 16:00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (Набат, 5) состоится награждение победителей и участников конкурса на лучшее тактильное рукодельное издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Трогательная книга». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На конкурс было заявлено 11 изданий. Самыми активными участниками стали студенты ПсковГУ и библиотекари.

Подробнее о конкурсе на сайте проекта. Телефон для справок - (8112) 72-42-53, Ирина Сивакова.