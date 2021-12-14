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Культура

Участников конкурса на лучшую рукодельную книгу для малышей наградят в Пскове

16 декабря в 16:00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (Набат, 5) состоится награждение победителей и участников конкурса на лучшее тактильное рукодельное издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья «Трогательная книга». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На конкурс было заявлено 11 изданий. Самыми активными участниками стали студенты ПсковГУ и библиотекари.

Подробнее о конкурсе на сайте проекта. Телефон для справок - (8112) 72-42-53, Ирина Сивакова.

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