В 1,5 раза выросли в России продажи премиальных смартфонов

07:25, 15 декабря 2021, ПАИ

В январе–октябре 2021 года в России продажи смартфонов дороже 50 тысяч рублей выросли в 1,5 раза, доля таких устройств на российском рынке увеличилась с 8,3% до 12,9%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на анализ всего рынка страны от компании МТС.

Доля премиальных аппаратов впервые поднялась выше 10%, отметил представитель оператора Алексей Меркутов. На бюджетные же модели спрос сокращается, отметил он.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост сегмента аппаратов дороже 50 тысяч рублей связан и с увеличением их стоимости — в этом году цены поднялись примерно на 30%. Модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тысяч рублей, в этом году могла перешагнуть эту планку. При этом люди хотят покупать гаджеты, не дожидаясь их дальнейшего подорожания, ведь дорогой аппарат по набору характеристик будет оставаться актуальным еще несколько лет, указал эксперт.