Следить за снегом и молиться о крепком сне рекомендует народный календарь
15 декабря отмечается память пророка Аввакума — восьмого из двенадцати малых пророков. Об этом пишет портал calend.ru.
В преданиях говорится, что Аввакум предвидел разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение пленных на родину. Во время войны с вавилонянами пророк уехал в Аравию, где с ним произошло следующее чудо: когда он нес обед жнецам, ему встретился Ангел Господень и мгновенно перенес его силою своего духа в Вавилон, где в это время томился в темнице пророк Даниил. Так, пищей, предназначавшейся для жнецов, утолил голод гонимый пророк. После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся в свое отечество и умер в глубокой старости.
На Руси в этот день было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.
На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.
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