Публикуем видео с места пожарных учений в общежитии ПсковГУ

11:44, 15 декабря 2021, ПАИ

Пожарно-тактические учения прошли в общежитии Псковского государственного университета, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Учения прошли 15 декабря около 10 часов утра в корпусе на улице Карла Маркса, 1. Учитывая характер объекта, на место тушения условного пожара были высланы пожарные подразделения по повышенному номеру сложности.

Пожарные, прибыв на место, незамедлительно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации условного пожара. Также на месте тушения пожара работали спасатели, сотрудники полиции и медики.