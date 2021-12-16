Более 692 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:05, 16 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 170 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 692 065, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 69 055 человек, 60 320 пациентов выздоровело, 1 168 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.