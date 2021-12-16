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Экономика

Не больше трёх букетов могут привезти псковичи из-за границы

Не больше трёх букетов могут ввезти из-за границы жители Псковской области. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 декабря.

Он уточнил, что по правилам один букет — это до 15 цветов. По словам специалиста, практика показывает, что букеты в основном не везут — при необходимости их покупают в аэропорту. Чаще всего люди пытаются провезти горшечные растения, на которые требуется фитосанитарный сертификат. В целом граждане имеют право перемещать через границу до 5 кг продукции растительного происхождения на человека. В основном люди везут фрукты, овощи.

Олег Емцев добавил, что аналогичные требования распространяются на продукцию животного происхождения — ввезти можно не более 5 кг на человека. При этом продукция должна быть в закрытой заводской упаковке, готовая к употреблению. Это касается мяса, рыбы, молочных продуктов, консервированных. Еще один важный момент — посмотреть эпизоотический статус страны, из которой перемещаются продукты. С подробными требованиями можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора.

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