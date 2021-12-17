Более 100 км велодорожек планируют сделать в Пскове

16:58, 17 декабря 2021, ПАИ

Более 100 километров велодорожек планируют обустроить в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Концепцию велосистемы города Пскова глава городской администрации обсудили с представителями Управления городского хозяйства, Комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма и общественниками.



Борис Елкин отметил, что в результате реализации концепции ожидается, что к 2030 году велосипедистов станет более 17,5 тысяч. В Пскове планируется создать более 100 км велодорожек, охватывающих весь город, велопарковки, пункты мелкого ремонта и другие элементы системы.





«На следующий год в городском бюджете предусмотрены средства на проектирование. Реализовывать проект будем поэтапно. Начнем с малого и продолжим обустраивать велодорожки там, где это позволяют сделать тротуары и парковые зоны. Это не только вопрос экономии, но и безопасности велосипедистов, а также удобства содержания территории», – подчеркнул он.

Всего на реализацию концепции по предварительным подсчетам требуется около 2 млрд рублей. Это колоссальная сумма. Будем участвовать в различных программах, чтобы найти источник финансирования.

По его словам, если псковичи пересядут на велосипед, будет меньше вредных выбросов в окружающую среду, образуется экономия топлива, люди станут более активными, снизится аварийность.





