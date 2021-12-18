Темпы инфляции снизились в Псковской области

16:17, 20 декабря 2021, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в ноябре 2021 года составила 8,10% после 7,84% в октябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центрального Банка РФ.

Уточняется, что при этом годовые темпы прироста цен в регионе оставались ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,40%) и России в целом (8,40%). Основное влияние на динамику годовой инфляции в Псковской области оказали рост спроса на услуги зарубежного туризма и увеличение издержек предприятий.

В целом годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2021 года возросла до 8,40% с 8,12% в октябре. Ее уровень соответствовал годовому темпу прироста потребительских цен по России в целом (8,40%). На динамику инфляции в округе преимущественно повлияли расширение спроса на некоторые услуги и увеличение издержек организаций сферы услуг.

По России годовая инфляция в ноябре увеличилась до 8,40%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) замедлился до 0,85%, но это лишь на 0,22 п. п. ниже многолетнего максимума, достигнутого в октябре. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. Однако показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.