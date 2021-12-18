Мясо, молоко и сладости подорожали в Псковской области

16:26, 20 декабря 2021, ПАИ

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе в ноябре увеличился на 0,12 п. п. и составил 10,06%, в частности, в регионе подорожало мясо, молоко и сладости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центрального Банка РФ.

Удорожание мясного и молочного сырья, упаковки и транспортировки привело к увеличению издержек перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, что стало причиной увеличения годовых темпов прироста цен на ряд мясных и молочных продуктов.

Также рост издержек производителей кондитерских изделий из-за повышения стоимости ингредиентов (муки, жиров, патоки, какао), упаковки и логистики обусловил ускорение годового роста цен на конфеты, торты и шоколад. В связи с удорожанием сырья, упаковочных материалов и транспортировки увеличился годовой темп прироста цен на хлопья из злаков и гречневую крупу. Вместе с тем увеличение урожая гречневой крупы препятствовало большему росту цен на нее.