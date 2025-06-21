Михаил Ведерников: Благодаря технологическим решениям Сбера Псковская область стала одним из пионеров в применении ИИ для оптимизации работы госорганов

17:15, 21 июня 2025, ПАИ

Правительство Псковской области и Сбер будут сотрудничать в области искусственного интеллекта и информационных технологий. Конкретные шаги в части применения современных решений региональные власти обсудили с командой Сбера на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«С президентом, председателем правления Сбера Германом Грефом подписали соглашение о сотрудничестве, – отметил губернатор. – В регионе при поддержке банка уже реализован ряд стратегически важных проектов. Так, проект «Безопасный город» позволил в три раза увеличить число установленных камер – теперь их порядка 800. При этом четверть из них оснащена интеллектуальными системами».

В числе совместных перспективных проектов правительства Псковской области и Сбера Михаил Ведерников назвал внедрение цифровых технологий в госуправление и систему образования. «Это сервис «ГосChat» – его внедрение запланировано в 2025 году, и проект «Классная карта», над которым мы сейчас плотно работаем», – уточнил глава региона.

«Благодаря технологическим решениям Сбера регион стал одним из пионеров в применении искусственного интеллекта для оптимизации работы госорганов. Планы у нас большие. Уверен, подписанное соглашение позволит нам продолжить цифровую трансформацию», – подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил Германа Грефа и большую команду Сбера за внимательное отношение к Псковской области, поддержку инициатив и социальных проектов. «Это не просто проверенный партнёр, а настоящий друг региона», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступил президент России Владимир Путин. Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.