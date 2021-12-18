Цены на непродовольственные товары выросли в Псковской области

16:28, 20 декабря 2021, ПАИ

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Псковской области в ноябре увеличился до 8,66% после 8,30% месяцем ранее. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центрального Банка РФ.

Наблюдавшийся рост цен на нефтепродукты на мировом рынке определил увеличение годовых темпов прироста цен на автомобильный бензин. При этом сдерживающее влияние на динамику цен на моторное топливо на внутреннем рынке оказывало действие демпфирующего механизма. Вследствие произошедшего роста стоимости пластиковой упаковки подорожал стиральный порошок.

Кроме того, сообщается, что годовой прирост цен на услуги в регионе в ноябре составил 3,70% после 3,42% в октябре.

Увеличившийся спрос на новогодние туры при их ограниченном предложении обусловил ускорение годового роста цен на услуги зарубежного туризма. Также рост спроса на путевки в региональные пансионаты и санатории, пользующиеся популярностью среди туристов, привел к повышению годовых темпов прироста цен на санаторно-оздоровительные услуги.