Телекомпания HBO показала трейлер к фильму о двадцатилетии первой картины о Гарри Поттере

21:25, 20 декабря 2021, ПАИ

Компания HBO показала трейлер к спецвыпуску «20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс». Его планируют показать в первый день нового года.

Анонсированный в прошлом месяце фильм «20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс» приглашает поклонников в волшебное путешествие от первого лица по одной из самых любимых франшиз всех времен. Создателям фильма удалось воссоединить Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон и других уважаемых актеров и создателей всех восьми фильмов о Гарри Поттере. Премьера приурочена к юбилею выхода в свет первой картины франшизы «Гарри Поттер и Философский камень».