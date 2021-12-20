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Экономика

314 млн рублей предусмотрено в 2021 году в рамках госпрограммы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий»

314 млн рублей предусмотрено в 2021 году в рамках госпрограммы Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В этом году выполнена реконструкция первого пускового комплекса автомобильной дороги Сиверст – Поречье в Великолукском районе протяжённостью 4,8 км, сообщает комитет по сельскому хозяйству региона. Стоимость реконструкции составила 216 млн рублей, ввод в эксплуатацию дороги запланирован до конца года.

Активно реализуется проект «Комплексное развитие сельской агломерации «Островский район». Ведётся строительство очистных сооружений в Острове, работы планируется завершить до 25 декабря. Уже завершено строительство очистных сооружений в деревне Гороховое Озеро Островского района, приобретены два автобуса и сборно-разборная сцена.

Напомним, что государственная программа Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется на территории региона с 2020 года. Так, в прошлом году на эти цели было направлено более 302 млн рублей. Было реализовано пять проектов благоустройства сельских территорий в Островском и Усвятском районах.

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