Производство молока выросло в Псковской области
Производство молока выросло в Псковской области по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Общий объем продукта, полученного во всех категориях хозяйств области, за год увеличился на 4 тонны. В прошлом году этот показатель был на уровне 183 тыс. тонн, в 2021 году – 187. Также увеличилось производство скота и птицы.
Рост отмечается и в производстве растительной продукции, вырос объем добытого картофеля и овощей открытого грунта. Кроме того, почти на тонну выросло количество собираемого рапса.
Общий объем аграрной продукции, выращенной в Псковской области в хозяйствах всех категорий, за 10 месяцев этого года составил более 48 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.
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