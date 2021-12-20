Производство молока выросло в Псковской области

13:36, 21 декабря 2021, ПАИ

Производство молока выросло в Псковской области по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Общий объем продукта, полученного во всех категориях хозяйств области, за год увеличился на 4 тонны. В прошлом году этот показатель был на уровне 183 тыс. тонн, в 2021 году – 187. Также увеличилось производство скота и птицы.

Рост отмечается и в производстве растительной продукции, вырос объем добытого картофеля и овощей открытого грунта. Кроме того, почти на тонну выросло количество собираемого рапса.

Общий объем аграрной продукции, выращенной в Псковской области в хозяйствах всех категорий, за 10 месяцев этого года составил более 48 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.