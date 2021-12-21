78% составляет износ коммунальных сетей в Псковской области

13:40, 21 декабря 2021, ПАИ

В среднем износ коммунальных сетей в Псковской области составляет 78 %. Некоторые сети изношены на 100 %, сообщил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

Губернатор также заметил, что качество работы Фонда капитального ремонта в Псковской области в последнее время повысилось.

В то же время он подчеркнул, что в фонде есть две серьёзные проблемы. Первая – низкие заработные платы. Чтобы этот вопрос решить, нужно порядка 30 млн рублей, добавил губернатор. Вторая проблема заключается в том, что региональная программа по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Псковской области, была достаточно давно принята и, следовательно, в неё нужно вносить коррективы.