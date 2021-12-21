В Псковский перинатальный центр поступило оборудование для неонатального скрининга
В Псковский перинатальный центр поступило новое высокоточное оборудование для неонатального скрининга. Как сообщили в медучреждении, данное оборудование является единственным на весь регион.
Неонатальный скрининг позволяет диагностировать у младенца пять наиболее распространённых наследственных заболеваний: муковисцидоз, врождённый гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром и фенилкетонурию. Образец крови для исследования берут из пятки малыша на четвертый день жизни, у недоношенных деток на седьмой день.
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Фото: Перинатальный Центр
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Фото: Перинатальный Центр
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Фото: Перинатальный Центр
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Фото: Перинатальный Центр
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Фото: Перинатальный Центр
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«Неонатальный скрининг очень важно делать новорождённому! Ведь особенность генетической патологии заключается в том, что дети рождаются на вид совершенно здоровыми. Только со временем становится очевидно, что у ребёнка может быть тяжёлое заболевание. Для того чтобы помочь таким детям, врачи должны выявить его на самых ранних стадиях», – отметили в медучреждении.