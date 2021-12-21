Новую схему обмана пенсионеров придумали мошенники в России

08:39, 22 декабря 2021, ПАИ

В России мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам. Об этом сообщает газета «Известия».

В одном случае смета таких «услуг» составила 412 000 рублей. Работают мошенники, как правило, от имени фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании.

«Практически все, что они предлагают заменить, в рабочем исправном состоянии. Далее составляют три разные сметы: дорогой, дешевый вариант и средний. Как правило, жертва выбирает или дешевый, или средний, но в момент подписания договора подсовывают дорогой, т. к. подпись потерпевший ставит на задней стороне листа и не видит, что подписывает. Цены в смете завышены в 3-8 раз!!! Чтобы было понятно, смета на 412 000 рублей за техобслуживание и замену уплотнителей 4 окон! Учитывая то, что все эти окна можно заменить за 100-150 тыс. рублей!» - возмущается подобным бизнесом один из пользователей сайта reputation.ru.

Эксперты отмечают, что вернуть переплаченные деньги крайне проблематично.

«Процессы тянутся месяцами, а такие фирмы работают недолго. Когда нарастает количество недовольных, фирма обнуляется, имущества у нее нет. А ее хозяева тем временем открывают новое юрлицо под другим названием», - подчеркнул председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.