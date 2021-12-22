Благотворительный концерт в поддержку реставрации Анастасиевской часовни пройдёт в Пскове

09:29, 22 декабря 2021, ПАИ

Благотворительный концерт пианиста Николая Кузнецова состоится 30 января 2022 года в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Сборы от продажи билетов направят на реставрацию настенных росписей Анастасиевской часовни, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике.

Мероприятие посвящено 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни (1911–1913 гг.). В создании памятника принимали участие два выдающихся деятеля культуры начала ХХ века – архитектор А. В. Щусев и художник Н. К. Рерих. Часовня является объектом Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Николай Кузнецов – аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского, известный исполнитель, лауреат международных конкурсов, обладатель одной из самых престижных музыкальных наград – Гран-при Monte Carlo Piano Masters (Монако, 2021).

Является стипендиатом Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих, фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума, Московского общественного фонда культуры и Фонда развития культуры «Возвращение». Обладатель гранта от сети фирм Pricewaterhouse Coopers, лауреат международного конкурса пианистов Astana Piano Passion (Казахстан), обладатель общественной премии «Будущее России», награжден стипендиями правительства Москвы и президента РФ.

В программе: П. И. Чайковский – «Времена года», М. П. Мусоргский – «Богатырские ворота». Начало концерта в 19:00.