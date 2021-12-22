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Экономика

Алексей Севастьянов отметил актуальность закона о расчете стоимости квадратного метра жилья в регионе

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов отметил актуальность законопроекта, касающегося расчета стоимости квадратного метра жилья в регионе. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Алексей Севастьянов поблагодарил прокуратуру области за реакцию на сложившуюся ситуацию в уходящем году. По его словам, губернатор Михаил Ведерников также поддерживает проект закона.

Члены комитета по законодательству рекомендовали принять документ. Ранее аналогичное решение вынес комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания.

Напомним, в 2021 году произошло резкое увеличение стоимости одного квадратного метра и по ценам, рассчитанным в прошлом году, администрация Пскова не смогла купить для детей-сирот 41 квартиру. В итоге более 50 млн рублей вернули в областной бюджет. Законопроектом предусматривается необходимость проведения уполномоченным администрацией области органом исполнительной власти области расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах и городских округах не однократно в течение года, а не реже одного раза в полугодие.

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