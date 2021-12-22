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Общество

Стоимость квадратного метра в Псковской области будут рассчитывать каждые полгода

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал законопроект, касающийся расчета стоимости квадратного метра жилого помещения в муниципальных районах и городских округах. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Помощник прокурора Псковской области Сергей Тимофеев отметил, что в этом году произошло резкое увеличение одного квадратного метра и по ценам, рассчитанным в прошлом году, администрация города Пскова не смогла купить для детей-сирот 41 квартиру. В итоге более 50 млн рублей вернули в областной бюджет.

Во избежание повторения подобной ситуации законопроектом предусматривается необходимость проведения уполномоченным администрацией области органом исполнительной власти области расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах и городских округах не однократно в течение года, а не реже одного раза в полугодие.

Изменения будут внесены в приложение к Закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Члены комитета рекомендовали Псковскому областному Собранию принять законопроект.

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