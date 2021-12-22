В Псковской области укрепят организационную и функциональную независимость Счетной палаты
Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали законопроект, направленный на укрепление организационной и функциональной независимости Счетной палаты Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.
Первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области - начальник правового управления Наталья Волкова рассказала об изменениях. Так, предусматривается, что штатная численность Счетной палаты устанавливается Псковским областным Собранием депутатов по представлению её председателя. Также устанавливаются квалификационные требования к кандидатурам на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов Счетной палаты.
Кроме того, уточнены и расширены основные полномочия Счетной палаты; устанавливается её обязанность утверждать свои стандарты внешнего государственного финансового контроля в соответствии с общими требованиями, утверждаемыми Счетной палатой Российской Федерации.
Устанавливаются требования к руководителям проверяемых органов и организаций по обеспечению условий для должностных лиц Счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях.
Вводится норма, обеспечивающая право Счетной палаты на постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации законодательством РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне. Уточняется порядок внесения и исполнения представлений и предписаний Счетной палаты.
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