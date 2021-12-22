В бюджет Псковской области на текущий год внесут изменения

16:31, 22 декабря 2021, ПАИ

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания поддержал внесение изменений в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.

Заместитель губернатора области — начальник Главного государственного финансового управления области Татьяна Баринова пояснила, что параметры бюджеты уточняются в связи с уменьшением на 1,4 млрд рублей. В частности, уменьшено финансирование на дорожную деятельность.

Председатель комитета Андрей Козлов поинтересовался, как обстоят дела с Северным обходом.

Татьяна Баринова отметила, что по Северному обходу будет снова проведен конкурс.