Кинопоказ документального фильма «Огонёк в горах» пройдёт в Пскове 23 декабря

17:49, 22 декабря 2021, ПАИ

Кинопоказ документального фильма Камиля Хардина и Игоря Колосова «Огонёк в горах» состоится 23 декабря, в киноклубе «Молоко и Сено», сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Жители аула Гоор-Хиндах наблюдают высоко в горах спускающиеся огоньки. Это чабаны (пастухи) ведут свои стада. И только один огонек всегда остается неподвижен. Он горит в мечети в память о двух трагически погибших в 2016 году пастухах, братьях Гасангусеновых.

Такую историю услышал от местного жителя артист Псковского драмтеатра Камиль Хардин, находясь в отпуске в Дагестане. Спустя две недели он вернулся туда вместе с Игорем Колосовым, чтобы снять документальный фильм. Что произошло пять лет назад, кем были эти пастухи и почему эту историю необходимо придать огласке, зритель узнает 23 декабря.

После кинопоказа состоится обсуждение с создателями фильма. Начало в 19:00 в новом зале театра. Количество мест ограничено. Вход по предварительной записи в соцсетях проекта «Ветки» или по телефону: 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).