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Политика

Началась бюджетная сессия Псковского областного Собрания (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

23 декабря стартовала заключительная сессия Псковского областного Собрания 2021 года, на которой депутаты рассмотрят бюджет во втором и в третьем чтении. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Перед докладом финансистов губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием. Затем депутатам предстоит принять главный финансовый документ региона и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В рамках сессии будут рассматриваться поправки в бюджет текущего года, проект закона, направленный на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности на территории региона, дополнительные меры по обеспечению детей-сирот квартирами. Депутатам предстоит принять законопроект об индексации социальных выплат и пособий и рассмотреть ряд других законодательных инициатив.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. 

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