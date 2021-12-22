Сдан в эксплуатацию участок автодороги Сиверст – Поречье в Великолукском районе

19:20, 22 декабря 2021, ПАИ

​

Введён в эксплуатацию участок автомобильной дороги Сиверст – Поречье протяжённостью около 5 км (с 25-го по 29-й км) в Великолукском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Магистраль проходит через населённые пункты Захарово, Костюжино и примыкает в деревне Поречье к а/д Мартьяново – Поречье – Урицкое.

Ранее отрезок дороги был песчано-гравийным. В результате реконструкции в населённых пунктах выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, а вне населённых пунктов – переходный тип дорожного покрытия из щебёночно-песчаной смеси.

Проезжую часть довели до нормативных показателей, также сделали 22 съезда и примыкания, расчистили полосу отвода от кустарника и деревьев, заменили старые водопропускные трубы. Кроме того, обустроили четыре остановочных комплекса. В деревнях Костюжино и Захарово на автобусных остановках появилось электроосвещение.

Для обеспечения безопасности движения установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли дорожную разметку.

Заказчик – ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик – ООО «Автомобильные дороги Пскова». Стоимость контракта – около 208 млн рублей. Дорога отремонтирована в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».