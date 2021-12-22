Псковская область заняла второе место в рейтинге самых читающих регионов России

20:14, 22 декабря 2021, ПАИ

Российский книжный союз опубликовал рейтинг регионов, в которых активно покупают и читают книги. Сегодня об этом пишет «Российская газета».

В тройку лидеров вошли Калининградская и Псковская области и Республика Карелия. Москва и Санкт-Петербург не попали даже в десятку.

Бумажные книги, конечно, обеспечивают высокую долю продаж, однако и процент цифровых растёт. В 2021 году электронные и аудиокниги собрали 35 процентов всей выручки от продажи книг. Это примерно на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

В особой поддержке государства сейчас нуждаются традиционные книжные магазины. Они не могут восстановить тот трафик покупателей, который был до пандемии. Объективных причин много: снизилась покупательская способность, люди из страха вообще стали меньше ходить по магазинам, предпочитая заказывать товары онлайн. И книжным магазинам приходится прилагать неимоверные усилия, придумывать новые маркетинговые ходы и акции, чтобы привлечь покупателей.