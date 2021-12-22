Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область заняла второе место в рейтинге самых читающих регионов России

Книжным магазинам стало сложнее выживать из-за пандемии коронавируса. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский книжный союз опубликовал рейтинг регионов, в которых активно покупают и читают книги. Сегодня об этом пишет «Российская газета».

В тройку лидеров вошли Калининградская и Псковская области и Республика Карелия. Москва и Санкт-Петербург не попали даже в десятку.

Бумажные книги, конечно, обеспечивают высокую долю продаж, однако и процент цифровых растёт. В 2021 году электронные и аудиокниги собрали 35 процентов всей выручки от продажи книг. Это примерно на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

В особой поддержке государства сейчас нуждаются традиционные книжные магазины. Они не могут восстановить тот трафик покупателей, который был до пандемии. Объективных причин много: снизилась покупательская способность, люди из страха вообще стали меньше ходить по магазинам, предпочитая заказывать товары онлайн. И книжным магазинам приходится прилагать неимоверные усилия, придумывать новые маркетинговые ходы и акции, чтобы привлечь покупателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

22 декабря 2021

Псковская область заняла второе место в рейтинге самых читающих регионов России
22 декабря 2021

Госдума освободила владельцев машин от обязательного техосмотра
22 декабря 2021

Более 500 тысяч рублей собрала благотворительная рождественская ярмарка ПИЛГ
22 декабря 2021

Журналист ПАИ примет участие в большой пресс-конференции с Владимиром Путиным
22 декабря 2021

Цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» продолжил рассказ о церкви, восставшей из пепла
22 декабря 2021

В здоровом теле - здоровый дух. Псковичи рекомендуют больше гулять и заниматься спортом
22 декабря 2021

Урок помощи. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия проводит благотворительную ярмарку
22 декабря 2021

Ещё в одной школе Великих Лук введены ограничительные мероприятия по ОРВИ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...